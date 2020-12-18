Блэкер и Диц вернулись. "Барыс" назвал состав на последнюю гостевую серию в 2020 году

Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на очередную гостевую серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.
Завтра, 19 декабря, "Барыс" сыграет с "Куньлунем". 21 декабря состоится встреча с "Торпедо". А 23 декабря подопечные Юрия Михайлиса выйдут на лед против "Авангарда".
Отметим, что это последняя гостевая серия в 2020 году. По возвращении "Барыс" проведет в декабре еще три домашних матча.
Перед выездом в состав вернулись защитники Джэсси Блэкер, которому сломали челюсть на тренировке, и капитан Даррен Диц, восстановившийся после травмы.
Также в команде дебютирует финский защитник Алекс Линтуниеми.
Состав ХК "Барыс" на выезд:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио;
Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Даррен Диц, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Филип Вароне, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Дмитрий Шевченко.
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