Финский защитник обратился к болельщикам "Барыса" после подписания контракта

Новичок "Барыса" Алекс Линтуниеми из Финляндии надеется в скором времени присоединиться к казахстанскому клубу.
"Привет, это Алекс. Я рад подписать контракт. Надеюсь на скорый приезд в Казахстан и встречу с вами. Увидимся! Спасибо!" - сказал он на видео, опубликованном на странице столичной команды в Instagram.
Легионер подписал контракт до 30 апреля 2021 года. За северян он будет выступать под номером 40
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