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Бенефис Карлссона, голы Михайлиса и Старченко. Как "Барыс" может догнать прямого конкурента по Кубку Гагарина

Победа сократит разницу очков до минимума.

Бенефис Карлссона, голы Михайлиса и Старченко. Как "Барыс" может догнать прямого конкурента по Кубку Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" может получить шанс подняться выше в таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но для этого ему нужно продолжить "хорошую" серию игр. Некоторые моменты матча в Нижнем Новгороде с "Торпедо" - в материале корреспондента Vesti.kz.

Бенефисом Хенрика Карлссона завершилась последняя игра соперников в России. Ветеран отразил все 35 бросков по воротам, а "Барыс" выиграл встречу со счетом 4:0. Что-то похожее столичная команда попыталась сделать десять дней назад, но вратарь сборной Казахстана три раза пропустил, а хозяева льда в Нур-Султане проиграли впервые практически за четыре года (2:3).

В еще одной дуэли уже казахстанская команда должна стать "нарушителем традиций". Если не брать ничейные результаты и прошлогоднюю победу, то "Барыс" в Нижнем Новгороде за 60 минут не побеждал уже девять лет. Когда же столичные хоккеисты брали очки у нижегородцев на их льду? Например, в прошлом сезоне "Барыс" обыграл соперника на обеих площадках.

А еще в двух предыдущих розыгрышах турнира казахстанская команда не проиграла за 60 минут ни одну из четырех проведенных игр. Таким образом, если не брать в расчет недавнюю дуэль в плей-офф с семью играми и поражение десятидневной давности, то "Барыс" не проигрывает "Торпедо" три сезона в основное время.



А с учетом характера игр клубов в новом сезоне, можно предположить, что нас ждет очередная ничья в основное время. Соперники семь раз играли за пределами 60 минут, и "Барыс" уступает со счетом 3:4. Единственная буллитная серия осталась за россиянами. Лучшим бомбардиром из действующих игроков остается Мэтт Фрэттин с 13 (7+6) очками.

Четыре (3+1) очка канадец набрал в последних пяти встречах "Барыса", а еще два форварда столичного клуба отметились пятью очками. Это Роман Старченко (2+3) и Никита Михайлис (1+4). Ведущей фигурой "Торпедо" является Дамир Жафяров (15+20), который в последних встречах набрал семь (2+5) баллов. Заметим, что в первом матче сезона команд из этого квартета голевой передачей отметился только Фрэттин.

Предположим, что в еще одной игре прямых конкурентов результат будет зависеть уже от выступления выделенных нами фаворитов. Связка Михайлис - Старченко и уверенный в себе Карлссон могут принести положительный результат. Если "Барыс" забьет больше двух голов, то без очков из Нижнего Новгорода уезжать не должен.



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Добавим, что в Казахстане гостевой матч "Барыса" с "Торпедо" покажут в прямом эфире. В Восточной конференции клубы разделяют три очка, но если выиграют подопечные Юрия Михайлиса, то разница сократится до минимума. Также у "Барыса" четыре матча в запасе по сравнению с нижегородцами.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо

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