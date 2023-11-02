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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барысу" сообщили неутешительные новости

"Барысу" сообщили неутешительные новости
©hcbarys.kz

Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Автомобилист" - "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 2 ноября, в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Соперники встречались совсем недавно, и тоже в Екатеринбурге. Никаких проблем при этом "Автомобилист" не испытал, спокойно загнав казахстанцев за Можай со счетом 5:2. Тогда у "Барыса" началась очередная проигрышная серия, которая теперь составляет четыре матча.

Никаких особых изменений после того матча ни в "Автомобилисте", ни в "Барысе" не произошло, поэтому рассчитывать на какие-то неожиданные повороты в сценарии предстоящего матча не приходится. Хозяева явно сильнее, но так, конечно, было не всегда. Поскольку у "Барыса" до сих пор имеется очень приличное, более чем полуторное преимущество по количеству побед в личных встречах. Но мы помним, что это преимущество сложилось в те времена, когда казахстанцы регулярно выходили в плей-офф, а "Автомобилист" перебивался с хлеба на воду.

Куда более объективную картину дает текущая статистика. Согласно которой 76,9 процента домашних очков "Автомобилиста" будут бодаться с 32,1 процента гостевых очков "Барыса". И такое соотношение шансов гостям практически не оставляет.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно веселую игру. По итогам матча хозяева не просто победят, но сделают это достаточно убедительно и в основное время.

Разучился "Барыс" играть концовки матчей, совсем разучился", - приводит его прогноз "РБ".

Отметим, "Автомобилист" (30 очков) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" (21) находится на предпоследней, 11-й строчке.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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