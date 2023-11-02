Прямая трансляция матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс"

Сегодня, 2 ноября, казахстанский "Барыс" сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

"Барыс", набрав 21 очко после 26 матчей, занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Скабелки идет на серии из четырех поражений.

"Автомобилист" (30 очков после 26 игр) идет четвертым на Востоке.