В "Барысе" рассказали, почему не отпустили легионеров в другие клубы

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Олег Болякин объяснил, почему некоторые легионеры не покинули казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz.

В частности, были интересы к Эдди Паскуале, Джозефу Лабейту, Кристиану Хенкелю.

- К вашим игрокам был большой интерес, особенно к легионерам, как удалось удержать? Когда команда находится внизу таблицы, сложно это сделать. Почему решили всех сохранить?

- Во-первых, эти игроки у нас на контрактах, у них есть свои обязательства. Другие клубы хотели их приобрести, но это их хотелки. У нас свои цели и задачи. Насколько бы сложной ситуация не была, нам играть еще 20 с лишним игр. Если ребята будут серии выдавать победные, когда пойдет сокращение очков, игроки поверят в себя и могут выдавать и более убедительные победные серии, - приводит слова Болякина "Шайба.kz".

Напомним, сегодня, 5 января, "Барыс" потерпел первое поражение в новом году. Подробности и видео заброшенных шайб - здесь.