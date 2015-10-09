Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КХЛ
Сегодня 07:45
 

"Барыс" возьмёт реванш? Прямая трансляция матча КХЛ

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" возьмёт реванш? Прямая трансляция матча КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 2 февраля, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит хабаровский "Амур", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 2 февраля, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит хабаровский "Амур", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Хабаровске и стартует в 14:15 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды встречались 31 января в Хабаровске и тогда удача сопутствовала хозяевам льда, вырвавшим победу в серии буллитов (1:1, 1:0 по буллитам).

На данный момент "Амур" с 43 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 40 очков.

В лазарете казахстанского клуба находится американский нападающий Мэйсон Морелли.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Хабаровск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 14:15   •   не начат
Амур
Амур
(Хабаровск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Амур
Ничья
Барыс
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!