"Барыс" сыграет с победителем "регулярки" в КХЛ, или как могут выглядеть пары в Кубке Гагарина

"Барыс" может сыграть с челябинским "Трактором" в первом раунде Кубка Гагарина, если КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат, передает корреспондент Vesti.kz.

Другим вариантом для казахстанцев остается магнитогорский "Металлург", который имеет очень близкие показатели с челябинцами, но успел сыграть в чемпионате на два матча меньше.

Официальные составы пар будут известны после пересчета очков: ранее стало известно, что предложено не доигрывать регулярный чемпионат, а участников плей-офф определить по проценту побед.

Игры на вылет должны стартовать после Олимпиады-2022 в Пекине.

Кубок Гагарина - 2022 (возможный вариант)

Восточная конференция

"Трактор" (1) - "Барыс" (8)

"Металлург" (2) - "Нефтехимик" (7)

"Ак Барс" (3) - "Сибирь" (6)

"Салават Юлаев" (4) - "Авангард" (5)

Западная конференция

СКА (1) - "Динамо" Минск (8)

"Динамо" Москва (2) - "Локомотив" (7)

"Йокерит" (3) - "Спартак" (6)

ЦСКА (4) - "Северсталь" (5)

"Барыс" в плей-офф? Регулярный чемпионат в КХЛ могут не доиграть