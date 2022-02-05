"Барыс" сыграет с победителем "регулярки" в КХЛ, или как могут выглядеть пары в Кубке Гагарина

"Барыс" может сыграть с челябинским "Трактором" в первом раунде Кубка Гагарина, если КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат, передает корреспондент Vesti.kz.
Другим вариантом для казахстанцев остается магнитогорский "Металлург", который имеет очень близкие показатели с челябинцами, но успел сыграть в чемпионате на два матча меньше.
Официальные составы пар будут известны после пересчета очков: ранее стало известно, что предложено не доигрывать регулярный чемпионат, а участников плей-офф определить по проценту побед.
Игры на вылет должны стартовать после Олимпиады-2022 в Пекине.
Кубок Гагарина - 2022 (возможный вариант)
Восточная конференция
"Трактор" (1) - "Барыс" (8)
"Металлург" (2) - "Нефтехимик" (7)
"Ак Барс" (3) - "Сибирь" (6)
"Салават Юлаев" (4) - "Авангард" (5)
Западная конференция
СКА (1) - "Динамо" Минск (8)
"Динамо" Москва (2) - "Локомотив" (7)
"Йокерит" (3) - "Спартак" (6)
ЦСКА (4) - "Северсталь" (5)
"Барыс" в плей-офф? Регулярный чемпионат в КХЛ могут не доиграть
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