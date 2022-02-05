"Барыс" в плей-офф? Регулярный чемпионат в КХЛ могут не доиграть

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила не доигрывать регулярный чемпионат, сообщает "Чемпионат". 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед.

Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей, но решение еще окончательно не утверждено.

Что же касается "Барыса", то в текущей таблице регулярного чемпионата казахстанцы занимают восьмое место в Восточной конференции и могут пройти во второй этап турнира.

"Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных - а это 120 человек из 22 клубов КХЛ - смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса", — сказал президент КХЛ Алексей Морозов в эфире Первого канала.