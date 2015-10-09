Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Вчера 23:52
 

"Барыс" сотворил камбэк в КХЛ

  Комментарии

"Барыс" сотворил камбэк в КХЛ

Столичный "Барыс" обыграл на выезде ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Сочи началась для "Барыса" не очень удачно. На восьмой минуте Жан-Кристоф Боден вывел хозяев вперед.

"Барыс" долгое время оставался без гола, пока на 37-й минуте удача не постигла Кирилла Панюкова - 1:1.

Таким образом, матч перешел в овертайм, где гости шокировали "Сочи" шайбой Тайса Томпсона, который отличился на 62-й минуте.

Теперь у "Барыса" 25 очков после 28 матчей и седьмое место в Восточной конференции КХЛ. "Сочи" с 17 баллами после 25 игр замыкает турнирную таблицу Западной конференции (11 место).

В следующем матче "Барыс" сыграет на своем льду с "Салаватом Юлаевым". Встреча пройдет 21 ноября в Астане.

