"Барыс" сделал заявление по игрокам и двум международным турнирам

Хоккейный клуб "Барыс" представил план предсезонной подготовки. Основная часть учебно-тренировочных сборов пройдет в Астане, передают Vesti.kz.

15 июля к прохождению медицинской комиссии и тренировкам приступят хоккеисты с двухсторонними контрактами. 1 августа к ним присоединятся игроки, заключившие односторонние соглашения.

С 14 по 18 августа на "Барыс Арене" состоится XIII Международный турнир "Кубок Президента Республики Казахстан". В число участников турнира помимо "Барыса" войдут хабаровский "Амур", тольяттинская "Лада", а также сборная Казахстана, которая будет готовиться к предстоящему финальному раунду олимпийской квалификации. Расписание КПРК-2024 будет опубликовано позднее.

С 20 по 25 августа подопечные Дэвида Немировски выступят на предсезонном турнире "Кубок Блинова" в Омске. Соперниками астанчан станут ярославский "Локомотив", новосибирская "Сибирь", челябинский "Трактор" и хозяева турнира из "Авангарда".

С 26 августа по 2 сентября в Астане пройдет финальный этап подготовки "Барыса" к новому сезону КХЛ-2024/25.

Стали известны трансферные планы "Барыса"