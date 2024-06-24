Стали известны трансферные планы "Барыса"

Эксперт из России Александр Кожевников высказался о селекции клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в том числе столичного "Барыса", передают Vesti.kz.

- На Востоке многие команды этим летом укрепились. Начиная от лидеров - "Авангарда" с "Магниткой" и завершая аутсайдерами - "Адмиралом" и "Амуром". У того же Хабаровска денежная селекция. На этом фоне из середняков Востока вызывает явное беспокойство именно "Сибирь". Ну и еще "Салават Юлаев". Сравните их селекцию - и, например, "Витязя", небо и земля! В Новосибирске, повторюсь, нет связи поколений, а в Уфе много потерь в атаке, плюс возрастная оборона. Не удивлюсь, если обе этих команды проедут мимо плей-офф, - приводит его слова russia-hockey.ru.

- Но ведь на Востоке есть и другие середняки - "Нефтехимик", "Барыс" и "Лада", конкуренция там не самая высокая...

- Нижнекамск уже привык к кризисным ситуациям - и каждый раз из них выбирается. В Тольятти ровный, рабочий состав, Астана как обычно наберет легионеров...

Напомним, что "Барыс" в предыдущем сезоне КХЛ финишировал на последнем месте в Восточной конференции и остался без плей-офф. В межсезонье команду возглавил российско-канадский специалист Дэвид Немировски.