"Барыс" с невероятной развязкой впечатлил российские СМИ

Российский сайт "Чемпионат" подвел итоги игрового дня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был впечатлен игрой "Барыса" в матче с ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Москве и завершилась победой астанчан в овертайме (6:5). Видео голов можно посмотреть здесь.

"Сумасшедшее поражение ЦСКА...

Самый зрелищный и по-хорошему сумасшедший матч дня прошел в Парке легенд в Москве, где ЦСКА принимал "Барыс". К началу второго периода, после шикарного гола защитника "армейцев" Николая Макарова, хозяева повели 3:1, и показалось, что для астанчан все кончено. Правда, вскоре Егор Петухов отыграл одну шайбу, но Максим Мамин за 22 секунды до перерыва забил "Барысу" "в раздевалку". Теперь-то точно все?

Кажется, в ЦСКА слишком поверили в это, и в третьем периоде начали твориться чудеса. Антон Сагадеев оформил дубль за шесть минут и сравнял счет, затем Владислав Каменев вновь вывел "армейцев" вперед, но через 23 секунды Никита Михайлис сделал 5:5! Невероятный матч ушел в овертайм, где Михайлис уже на 17-й секунде оформил дубль, набрал пятое (!) очко за игру и принес "Барысу" победу, которая пока еще оставила астанчан в гонке за плей-офф на "Востоке", - говорится в тексте.

ЦСКА, набрав 81 балл, идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками располагается на десятой строчке "Востока".

Далее казахстанскую команду ждут домашние игры с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

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