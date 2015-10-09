"Барыс" понёс потерю перед выездными матчами КХЛ

Американский вратарь астанинского "Барыса" Адам Шил не примет участия в ближайшей выездной серии команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, голкипер в скором времени будет внесён в список травмированных и не сможет помочь команде в матчах против екатеринбургского "Автомобилиста" и московского "Динамо".

Состав "Барыса" на выездную серию:

Никита Бояркин, Артём Шестаков, Андрей Шутов. Защитники: Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Райли Уолш.

Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Райли Уолш. Нападающие: Алихан Асетов, Майкл Веккьоне, Эмиль Галимов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Мэйсон Морелли, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Ансар Шайхмедденов.

Расписание следующий матчей и турнирное положение

Матч в Екатеринбурге против "Автомобилиста" состоится 16 декабря, а 18 декабря подопечные Михаила Кравца сыграют в Москве с "Динамо".

На данный момент "Барыс" располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. После 30 проведённых встреч команда набрала 35 очков.

