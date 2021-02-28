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"Барыс" подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов

Команда оформила выход в плей-офф досрочно.

"Барыс" подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" на своем официальном сайте подвел итоги выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.

Команда выиграла 31 из 60 матчей - 20 в основное время, восемь в овертайме и три по буллитам. Это позволило набрать 69 баллов и занять шестое место в Восточной конференции КХЛ. Стоит отметить, что среди всех команд Лиги только минское "Динамо" выиграло больше встреч в овертаймах - десять.

Игроки "Барыса" организовали 147 результативных атак (2,45 шайбы в среднем за игру) - это восьмой показатель в конференции. В активе самой забивной команды лиги - "Динамо" из Москвы 195 заброшенных шайб.

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

По игре в обороне команда Юрия Михайлиса также занимает восьмое место на "Востоке" - 157 шайб в пассиве (2,62 в среднем). Лидирует по этому показателю обладатель Кубка Континента ЦСКА из Москвы (пропущена 121 шайба). Пять раз в сезоне "Барыс" ушел со льда без пропущенных шайб.

Лучшим бомбардиром "Барыса" по итогам регулярного чемпионата стал Даррен Диц, на счету которого 37 (17+20) очков. На финише "гладкого" первенства капитан набрал пять баллов в последних пяти матчах. Даррен стал лучшим в списке защитников-снайперов КХЛ. В его активе наибольшее количество победных шайб среди всех игроков "Барыса" (5) и наибольшее количество блокированных бросков (63). К тому же 44-й номер - лидер команды по игровому времени. Диц проводил на льду в среднем по 23 минуты и 53 секунды – это второй показатель в лиге.

Якоб Лилья, проводящий первый сезон в КХЛ, стал лучшим снайпером нашей команды. На его счету 20 заброшенных шайб, в двух матчах он оформлял дубли. Примечательно, что к плей-офф нападающий подошел с серией без набранных баллов из восьми матчей подряд. Последний раз Лилья забивал 1 февраля в домашнем поединке с "Автомобилистом".

Лучший ассистент команды - Линус Виделль, который раздал 27 результативных передач. Шесть раз в сезоне нападающий набирал два балла и больше.

Самый полезный игрок коллектива из Нур-Султана - защитник Джесси Блэкер. Он завершил регулярный чемпионат с показателем +11. Стоит отметить, что все три шайбы, заброшенные 9-м номером, стали для команды победными.

Хенрик Карлссон выиграл по ходу регулярного чемпионата 16 матчей, три из них вратарь отыграл на ноль. В среднем он пропускал 2,29 шайбы за игру при 92,7 процента отраженных бросков. В активе Карлссона числится одна результативная передача

Никита Михайлис, который переписал личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ, является лидером команды по количеству шайб в большинстве. Благодаря его точным броскам "Барыс" семь раз реализовал лишнего. Три его шайбы стали победными.

Настоящим открытием сезона можно считать Кирилла Панюкова. Воспитанник столичного хоккея ближе к середине регулярки застолбил за собой место в первом звене атаки и набрал в итоге пока рекордные для себя 16 (8+8) очков. Кирилл дважды отличился в большинстве, одна из его шайб принесла "Барысу" победу.

Фото: ХК "Барыс"©

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Метки:
Барыс в КХЛ Диц Даррен Михайлис Юрий

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