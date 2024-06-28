"Барыс" подписал нападающего с опытом игры в США

Столичный "Барыс" объявил о заключении контракта с нападающим Всеволодом Логвиным, сообщают Vesti.kz.

Двухстороннее соглашение с 20-летним казахстанским хоккеистом рассчитано на два сезона до 31 мая 2026 года.

Логвин является выпускником ДЮСШ "Барыс". В прошедшем сезоне он дебютировал в составе основной команды в КХЛ, за 24 матча в регулярном чемпионате Всеволод записал на свой счет две шайбы.

Отметим, что вторую часть сезона Логвин провел в американской команде "Три-Сити Сторм". За 24 матча регулярного USHL форвард забросил шесть шайб и сделал семь результативных передач. В двух играх плей-офф Логвин записал в свой актив два гола.