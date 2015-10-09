"Барыс" подписал контракты с пятью игроками

Столичный "Барыс" объявил о заключении новых контрактов с пятью игроками, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу клуба.

Так, Кирилл Панюков подписал новый односторонний контракт до 31 мая 2026 года. Также новые соглашения заключили Ансар Шайхмедденов (одностороннее до 31 мая 2027-го), Всеволод Логвин (двухстороннее до 31 мая 2028-го), Семен Симонов (двустороннее до 31 мая 2028-го) и Алихан Омирбеков (одностороннее до 31 мая 2028-го).

В текущем сезоне Панюков набрал 8 (6+2) очков в 24 играх, Шайхмедденов — 13 (7+6) очков в 40 играх, Логвин — 14 (5+9) очков в 33 матчах, Симонов — 15 (9+6) очков в 40 матчах, Омирбеков — 13 (4+9) очков в 42 играх.

"Барыс" с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

