"Барыс" отказался от игрока сборной Казахстана

Астанинский "Барыс" принял решение направить защитника Тамирлана Гайтамирова в фарм-команду "Номад". Об этом официально сообщила пресс-служба столичного клуба, передают Vesti.kz.

"Тамирлан Гайтамиров прошёл процедуру отказов КХЛ. По истечении 48 часов ни один клуб не забрал игрока себе, в связи с этим согласно Правовому Регламенту КХЛ защитник направлен в фарм-команду "Номад", — говорится в заявлении "Барыса".

25-летний хоккеист сборной Казахстана был выставлен на драфт отказов, однако в установленный регламентом срок ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не изъявил желания подписать игрока. В результате Гайтамиров продолжит выступления в системе клуба, но уже на уровне фарм-команды.

В текущем сезоне КХЛ защитник провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей.

После 48 сыгранных встреч "Барыс" набрал 39 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда из Астаны проведёт 20 января — на выезде против тольяттинской "Лады".

