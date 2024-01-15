"Барыс" отказался от хоккеиста сборной Казахстана

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о прекращении сотрудничества с Кириллом Полоховым, передают Vesti.kz.
Отмечается, что контракт с защитником сборной Казахстана расторгнут по соглашению сторон.
Полохов вернулся в "Барыс" в начале текущего сезона и провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 17 матчей, результативными действиями не отметился.
В карьере игрока также были кокшетауский "Арлан", карагандинская "Сарыарка", столичный "Номад", "Снежные Барсы", "Темиртау".
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