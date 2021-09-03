"Барыс" огласил состав на первый матч в новом сезоне КХЛ

"Барыс" определился с составом на первую игру в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 сентября, столичный клуб на своем льду примет "Салавата Юлаева". Начало - в 19:30 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Состав "Барыса":

Напомним, после этой игры подопечные Юрия Михайлиса еще трижды сыграют в столице Казахстана - с магнитогорским "Металлургом" (5 сентября), "Амуром" (8 сентября) и "Спартаком" (11 сентября).

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