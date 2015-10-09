Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
"Барыс" одержал вторую победу подряд после битвы с "Ак Барсом" в КХЛ

ХК "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане на льду "Барыс Арены". Первый период оказался безголевым.

Во втором отрезке игры астанчане распечатали ворота гостей: на 27-й минуте отличился Мэйсон Морелли.

Спустя десять минут Всеволод Логвин совершил голевое действие - 2:0, а окончательный результат подвел Ансар Шайхмедденов, забросивший шайбу под конец третьего периода (58 минута).

Отметим, что это вторая подряд победа "Барыса". В предыдущей игре астанчане с двойным камбэком обыграли "Сибирь" (6:4).

Ранее, команда Михаила Кравца уступила дома казанскому "Ак Барсу" (1:2).

Отметим, что в следующем матче "Барыс" 1 октября примет на своем льду ярославский "Локомотив".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 октября 19:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Локомотив
Локомотив
(Ярославль)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Локомотив
Проголосовало 1 человек

