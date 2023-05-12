"Барыс" объявил об уходе защитника

"Барыс" попрощался с канадским защитником Джесси Грэмом, сообщают Vesti.kz. Новость о его уходе столичный клуб опубликовал в своих социальных сетях.
Отмечается, что он продолжит свою карьеру в другой команде.
Напомним, ранее стало известно, что Грэм продолжит карьеру в "Сочи".
Минувший сезон стал для него первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в составе "Барыса" он провел 66 матчей и набрал 19 (0+19) очков при полезности "-1" и среднем игровом времени 20 минут 3 секунды.
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