Канадский защитник нашел новый клуб после ухода из "Барыса"

Канадский защитник Джесси Грэм стал хоккеистом "Сочи", подписав односторонний контракт сроком на два года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Минувший сезон стал для Грэма первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в составе "Барыса" он провел 66 матчей и набрал 19 (0+19) очков при полезности "-1" и среднем игровом времени 20 минут 3 секунды.

Ранее 28-летний защитник выступал за финскую "КалПу", словацкую "Нитру", немецкий "Аугсбургер", а также в клубах AHL и ECHL, находясь в системах "Айлендерс" и "Колорадо".

Отметим, что "Сочи" и "Барыс" заняли последние, 11-е места в таблицах Западной и Восточной конференциях и не попали в плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.

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