"Барыс" назвали лузером и сообщили ему исход следующего матча в КХЛ

Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Куньлунь" - "Барыс". Встреча команд пройдет сегодня, 22 октября, в Мытищах и начнется в 20:00 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

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"После десяти поражений "Куньлунь" неожиданно выиграл. Причем на выезде, в Минске. Свою роль, безусловно, сыграл недельной давности матч тех же самых соперников, когда минчане в гостях достаточно спокойно и "насухо" переехали китайских товарищей. Поэтому и вышли на домашний матч в чуть расслабленном состоянии - тут их "Куньлунь" и подловил.

У "Барыса", безусловно, расслабленного состояния не будет. У него сейчас по определению ни с кем не может быть расслабленного состояния. И десятиматчевая серия "Куньлуня" для казахстанцев ни о чем не говорит. "Барыс" в предыдущем матче тоже победил, тоже на выезде. Но эта победа говорит не столько о подъеме "Барыса", сколько о падении сочинцев. Которые играли-играли - и наигрались.

В общем, два таких лузера, которым в предыдущем туре внезапно улыбнулась Фортуна, будут разбираться, кто из них более лузер. "Куньлуню" календарь наконец-то дал немного подышать, и стали появляться какие-то результаты. Казахстанцев же календарь никогда не душил, поэтому их нынешнее местоположение в турнирной таблице есть плод их личных стараний.

Учитывая все вышеизложенное, прогнозирую достаточно веселый, но не шибко результативный матч. По итогам которого "Куньлунь" наберет минимум одно очко", - приводит его комментарий "РБ".