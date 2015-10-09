"Барыс" назвал состав с потерей игрока на матчи КХЛ

Астанинский "Барыс" под руководством Михаила Кравца проведёт выездное турне в КХЛ по маршруту Хабаровск – Владивосток, передают Vesti.kz.

31 января и 2 февраля казахстанский клуб сыграет с "Амуром", а 4 февраля - с "Адмиралом".

"Барыс" отправился на выезд в таком составе:

вратари: Никита Бояркин, Адам Шил, Андрей Шутов;

защитники: Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Самат Данияр, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Кирилл Никитин, Бейбарыс Оразов, Райли Уолш.

нападающие: Алихан Асетов, Майкл Веккьоне, Эмиль Галимов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Ансар Шайхмедденов.

Американский нападающий Мэйсон Морелли пропустит выезд по медицинским причинам, в ближайшее время он будет переведён в список травмированных.

"Барыс" занимает предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 52 матчей.

