"Барыс" назвал состав на матч с одним из лидеров КХЛ

Сегодня, 7 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Автомобилист", передают Vesti.kz.

Встреча с клубом из Екатеринбурга состоится в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Хозяева льда проведут игру в таком составе:

"Автомобилист" с 28 очками идет вторым в Восточной конференции, в которой "Барыс" располагается на предпоследнем, 11-м месте, набрав 14 очков.