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"Барыс" - "Автомобилист": прямая трансляция матча матча КХЛ

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"Барыс" - "Автомобилист": прямая трансляция матча матча КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 7 ноября столичный "Барыс" сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 7 ноября столичный "Барыс" сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщают Vesti.kz.

Встреча с клубом из Екатеринбурга состоится в Астане. Матч начнется в 19:00 по местному времени. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 18:50.

Прямая трансляция матча на телеканале Qazsport

Перед этой встречей, "Барыс" набрал 14 очков и занимает предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ.

У "Автомобилиста" 28 баллов и вторая строчка на "Востоке".

В этом сезоне клубы уже играли между собой. Оба матча прошли в Екатеринбурге - в первом, "Барыс" одержал победу в овертайме 2:1, а во втором, уступил 4:3.

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