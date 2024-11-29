"Барыс" назвал состав на матч с "Металлургом" в КХЛ

Столичный "Барыс" определился с состав на матч с магнитогорским "Металлургом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 29 ноября, в Магнитогорске и начнется в 19:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча

Казахстанский клуб проведет игру с такими хоккеистами:

"Магнитка" с 34 очками занимает пятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете "Барыса" по-прежнему находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

Очередную выездную серию в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева завершат матчем с московским ЦСКА 1 декабря.