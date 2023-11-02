"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Автомобилистом"

Сегодня, 2 ноября, "Барыс" сыграет с "Автомобилистом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Екатеринбурге и начнется в 20:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Астанчане сыграют в таком составе:

"Автомобилист" (30 очков) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" (21) находится на предпоследней, 11-й строчке.