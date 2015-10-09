"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Ак Барсом"

Стал известен состав "Барыса" на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.

Игра в Казани пройдет сегодня, 8 января и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

В составе "Барыса" сыграют:

Асетов (С) – Шайхмедденов – Панюков, Маккошен – Уолш

Логвин – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Данияр

Уиллман – Томпсон – Ляпунов, Бекетаев (А) – Бреус

Муратов – Омирбеков – Кайыржан, Оразов

Вратари: Шил (Бояркин)

"Ак Барс" с 58 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 36 очков.

Выездная серия астанчан завершится играми против уфимского "Салавата Юлаева" (10 января) и екатеринбургского "Автомобилиста" (12 января).

