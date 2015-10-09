"Барыс" нашёл нового таланта: ему 17 лет и сделал 13+16

Молодой нападающий кокштеауского "Арлана" Богдан Залевский в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, 17-летний форвард привлёк внимание столичного "Барыса".

"В Астане рассчитывают получить игрока уже в январе и дать ему возможность показать себя как в "Снежных Барсах", так и "Номаде". А следом, возможно, пригласят на тренировку главной команды", - пишет источник.

Богдан Залевский - воспитанник ДЮСШа Кокшетау. В прошедшем сезоне хоккеист провел 46 матчей в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана в составе МХК "Арлан" и набрал в свой актив 29 (13+16) очков.

