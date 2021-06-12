"Барыс" нашел замену сбежавшему из сборной Казахстана вратарю

Вратарь сборной Казахстана по хоккею и карагандинской "Сарыарки" Никита Бояркин с высокой долей вероятности перейдет в "Барыс", сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, голкипер покинет "Сарыарку", расторгнув действующий контракт до 2023 года. В "Барысе" он заменит ушедшего Хенрика Карлссона, который со скандалом покинул расположение сборной Казахстана перед чемпионатом мира-2021.

На чемпионате мира-2021 в Риге 22-летний воспитанник Караганды стал одним из героев сборной Казахстана. Бояркин провел шесть из семи матчей, в среднем пропускал 2,27 шайбы за игру при 92,93 процента отраженных бросков.

В прошлом сезоне голкипер стал чемпионом Казахстана в составе "Сарыарки". Бояркин сыграл 21 матч в регулярном чемпионате Казахстана, в которых отразил 94,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,29. В плей-офф на счету голкипера 14 матчей с процентом отраженных бросков 94,9 при коэффициенте надежности 1,28.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!