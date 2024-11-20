"Барыс" - "Металлург": где и когда смотреть матч КХЛ

Сегодня, 20 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит магнитогорский "Металлург", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Магнитка", набрав 31 балл, занимает пятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследнем, 11-м месте, набрав 18 очков.

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На данный момент в лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров, Роман Старченко.

Подопечные Галыма Мамбеталиева в последнем матче обыграли на выезде "Сочи" (6:3), а "Металлург" в гостях вырвал победу в овертайме у уфимского "Салавата Юлаева" (3:2).