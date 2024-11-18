КХЛ объявила о старте нового чемпионата с "Барысом"

Континентальная хоккейная лига объявила на своем сайте о запуске нового проекта в системе собственных турниров. 19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3х3, передают Vesti.kz.

Отмечается, что 3х3 - это новый этап в развитии хоккея. Этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд КХЛ из трех стран. "Барыс" сыграет с "Авангардом", "Металлургом" и "Салаватом Юлаевым". В другом дивизионе будут соперничать "Ак Барс", "Динамо" (Минск), "Сибирь" и "Трактор".

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025-го, будет сыграно 312 матчей.