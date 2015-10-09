"Барыс" лишился своего капитана после камбэка в КХЛ

Столичный "Барыс" остался без капитана Кирилла Савицкого, который получил повреждение в выездном матче против "Сочи" (1:1, 2:1 в овертайме), передают Vesti.kz.
Камбэк "Барыса" в Сочи
Последняя игра в регулярном чемпионате КХЛ складывалась для гостей далеко не лучшим образом. "Барыс" долго не мог поразить ворота соперника и оставался без заброшенных шайб более половины матча. Переломить ситуацию удалось лишь на 37-й минуте, когда Кирилл Панюков восстановил равновесие — 1:1. Гол стал поворотным моментом встречи и вернул астанчан в игру.
Победный овертайм
Основное время завершилось ничьей, и судьба противостояния решилась в дополнительном периоде. Там команда из Астаны сумела шокировать хозяев — на 62-й минуте точный бросок Тайса Томпсона принес "Барысу" важнейшую победу и два очка в копилку.
После матча пресс-служба астанчан сообщила, что Савицкий был внесён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи команды, что стало серьёзным ударом для астанчан на фоне непростого графика сезона.
Турнирное положение и ближайшие матчи
После 28 встреч "Барыс" набрал 25 очков и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Потеря капитана создаёт дополнительные трудности, однако команда продолжит борьбу за укрепление позиций.
Следующий матч астанчане проведут дома 21 ноября, где их соперником станет уфимский "Салават Юлаев".
