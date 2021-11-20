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"Барыс" без Дица дважды отыгрался, вырвал победу и прервал серию поражений в КХЛ

"Барыс" без Дица дважды отыгрался, вырвал победу и прервал серию поражений в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Северсталь - Барыс 3:4 ОТ

Голы: Савицкий, 2 (0:1) ; Лишка, 11 (1:1) ; Емец, 19 (2:1) ; Старченко, 21 (2:2) ; Колмыков, 24 (3:2) ; Альсинг, 48 (3:3) ; Волк, 64 (3:4)

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Турнирная таблица

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счетом 3:3. Отметим, что в этой игре впервые в сезоне в заявку "Барыса" не попал защитник Даррен Диц, который также был лишен капитанской повязки.

Первыми счет в матче открыли подопечные Юрия Михайлиса. На второй минуте игры Кирилл Савицкий вывел "Барыс" вперед, однако "Северсталь" еще до перерыва сумела не только отыграться, но и повести - отличились Адам Лишка (11-я) и Иван Емец (19-я).

В начале второй 20-минутки Роман Старченко (22-я) восстановил равновесие, однако спустя две минуты Максим Колмыков вновь вывел череповчан вперед.

На 49-й минуте "Барыс" усилиями Олле Альсинга вновь сравнял счет и перевел игру в овертайм, где удачливее оказались гости - победную шайбу забросил Кертис Волк.

Таким образом, "Барыс" прервал серию поражений, команда с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" (38) идет пятой на "Западе".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен

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