"Барыс" без Дица дважды отыгрался, вырвал победу и прервал серию поражений в КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счетом 3:3. Отметим, что в этой игре впервые в сезоне в заявку "Барыса" не попал защитник Даррен Диц, который также был лишен капитанской повязки.

Первыми счет в матче открыли подопечные Юрия Михайлиса. На второй минуте игры Кирилл Савицкий вывел "Барыс" вперед, однако "Северсталь" еще до перерыва сумела не только отыграться, но и повести - отличились Адам Лишка (11-я) и Иван Емец (19-я).

В начале второй 20-минутки Роман Старченко (22-я) восстановил равновесие, однако спустя две минуты Максим Колмыков вновь вывел череповчан вперед.

На 49-й минуте "Барыс" усилиями Олле Альсинга вновь сравнял счет и перевел игру в овертайм, где удачливее оказались гости - победную шайбу забросил Кертис Волк.

Таким образом, "Барыс" прервал серию поражений, команда с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" (38) идет пятой на "Западе".