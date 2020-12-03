Они ведь так не играют, или почему в новом "Барысе" не работают козыри Скабелки

Два сезона подряд казахстанский "Барыс" боролся за победу в Восточной конференции КХЛ, а в новом чемпионате состязается только за выход в Кубок Гагарина. О том, почему не работает стратегия Андрея Скабелки - в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичный клуб в новом турнире занимает девятую строчку на "Востоке", а в тренерском штабе прикидывают, где можно будет добрать дополнительных очков. Команда Юрия Михайлиса чаще обыгрывает аутсайдеров и старается зацепиться за очки с вышестоящими конкурентами. "Барыс" со Скабелкой был опасен для любого конкурента. Почему?
У белорусского специалиста работали все звенья. В прошлогоднем "Барысе" играли не только ударные пятерки, но и третье-четвертое сочетания. Например, у Антона Сагадеева
, у которого сейчас скромные 2+1, были рекордные для игрока 10+9. С 9+9 у Скабелки дебютировал Аркадий Шестаков
, набравший сейчас всего 1+2.
Очень результативно действовали габаритные форварды Дмитрий Шевченко
(4+10) и Павел Акользин
(7+6), а в новом чемпионате они не забили ни разу на двоих. Не может поразить ворота и Алихан Асетов
, который в прошлом сезоне отличился четыре раза. Заваливает сезон Джесси Блэкер
с двумя голевыми передачами, ведь недоигранный турнир он завершил с 20 (2+18) очками.
Такого резерва не хватает "Барысу" для более сильного результата. Если лидеры команды набирают на своем уровне, то поддерживающие звенья не могут проявить себя, как было в прошлых турнирах. Сыграна половина чемпионата, и пора Михайлису вынимать другие "козыри". Сам тренер говорил, что сделает ставку на наработки Скабелки, но пока это не работает.
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Добавим, завтра, 4 декабря "Барыс" сыграет с ярославским "Локомотивом". Казахстанский клуб с 29 очками занимает девятое место на "Востоке", а россияне - третьи на "Западе" с 44 баллами. Клубы встречались в Ярославле и выиграли хозяева льда со счетом 7:2.
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