Побеждают без Дица, или как в "Барысе" нашли замену самому дорогому игроку клуба в КХЛ

В ХК "Барыс" нашли выход по замене для игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) капитана команды и самого высокооплачиваемого игрока клуба Даррена Дица. В отсутствие лидера столичные хоккеисты одержали две победы и улучшили свои шансы на выход в Кубок Гагарина. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
27-летнего Дица, который вошел в топ-10 лиги по заработной плате, а сейчас травмирован, заменили два других легионера. Первую пару в обороне составили Диллон Хетерингтон (1+3) с Виктором Сведбергом (3+5). К ударному дуэту в нападении в лице Филипа Варона (1+4) и Мэтта Фрэттина (2+6) добавили Егора Петухова (2+0). Без капитана пятерка выглядит не очень продуктивно.
Вторым дуэтом в обороне стали Егор Шалапов
(0+1) с Леонидом Метальниковым
(0+4), а впереди играет еще одно легионерское трио - Кертис Волк
(5+11), Якоб Лилья
(11+6) и Линус Виделль
(6+11). Это самая производительная тройка "Барыса", которая способна, как выиграть борьбу, так и ее проиграть. Выделим 27-летнего шведа, который является лучшим снайпером клуба.
Валерий Орехов
(0+0) с Алексеем Маклюковым
(0+3) выходят в третьем оборонительном дуэте. В нападении Антон Сагадеев
(2+1), Роман Старченко
(6+8) и Никита Михайлис
(7+5). Возможно, это ключевое звено сборной Казахстана. Каждый из них получал шанс в ведущих тройках, но неплохо взаимодействуют и между собой.
На подходе силовые форварды "Барыса". Это Алихан Асетов
(0+5), Дмитрий Шевченко
(0+4) и Павел Акользин
(0+2). Не раскрылись в новом сезоне Аркадий Шестаков
(1+2) с Дмитрием Гурковым
(1+3), которые способны играть продуктивнее. Другие игроки "Барыса" сыграли меньше десяти встреч в сезоне.
Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из "Барыса", а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ
Добавим, что продолжить победную серию казахстанский клуб сможет 4 декабря, когда "Барыс" примет на своем льду ярославский "Локомотив". После 28 игр казахстанская команда набрала 29 очков, а россияне приняли участие в 31 встрече (44 балла). "Барыс" с Михайлисом вступает
в важную фазу игр для борьбы за место в топ-8 конференции.
Мог зажигать у нас, а стал лидером в "Авангарде". Легионер выбрал российский клуб вместо "Барыса"
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне