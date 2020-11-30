Тренер "Барыса" отреагировал на победу над "Спартаком" и разговоры об отставке

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал домашний матч со "Спартаком"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась
со счетом 2:1 в пользу хозяев.
- Первый период играли организованно, терпели, гол забили. Но большинство не получилось. Хорошо играли в обороне в меньшинстве. В принципе, команда неплохо смотрелась в атаке, хорошо держали шайбу. В конце получили удаление, которое могло повлиять на исход матча. Хорошая игра. Мы были готовы к этому матчу. Это было видно в раздевалке, что ребята настроены, - приводит его слова сайт
КХЛ.
- На какой срок выбыл Диц?
- Как сказал доктор, недели на три.
- Шли разговоры о вашей отставке, это давит на вас?
- Нет, я это только от вас слышу второй раз.
После этой игры "Барыс", набрав 27 очков, расположился на девятом месте на "Востоке", а "Спартак" с 34 баллами оказался на шестой позиции в Западной конференции.
Следующую встречу подопечные Михайлиса проведут на своем льду против "Сочи" 1 декабря.
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