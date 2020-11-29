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"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

А также поднялся на девятую строчку "Востока".

"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Спартак 2:1

Голы: Волк, 12 (1:0); Лилья, 36 (2:0); Широков, 54 (2:1)

Турнирная таблица

"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1, а авторами шайб у победителей стали Кертис Волк (13-я минута) и Якоб Лилья (37-я). Гости смогли отыграть одну шайбу на 55-й минуте - ее на свой счет записал Сергей Широков.

"Барыс" благодаря этой победе набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку Восточной конференции. Подопечные Олега Знарка с 34 баллами идут шестыми на "Западе".

Следующий матч "Барыс" проведет также в Нур-Султане, где 1 декабря примет "Сочи". Начало игры - в 17:00.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Спартак Москва КХЛ

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