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"Барыс" как плохое реалити-шоу. Гроза фаворитов в КХЛ превратился в сериал с проблемами

Столичная команда вышла на серию из четырех поражений.

"Барыс" как плохое реалити-шоу. Гроза фаворитов в КХЛ превратился в сериал с проблемами
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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В "Барысе" подрались два защитника сборной Казахстана, а также столичный клуб проиграл четвертый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Эти моменты можно назвать результатом неудачного года, который клуб из Нур-Султана начинал как претендент на Кубок Гагарина. Подробнее о хоккейном реалити-шоу - в материале корреспондента Vesti.kz.

С Андреем Скабелкой "Барыс" выиграл дивизион Чернышева, а в плей-офф готовился к уникальным для себя достижениям. Белорусский специалист настраивался на переход в новый клуб Лиги, но планировал доработать свой контракт. Но сезон доигран не был, а вместе с наставником клуб покинули и символы успеха - Эдди Паскуале, Атте Охтамаа и Корбэн Найт.


"Барыс" не сразу определился с новым главным тренером. Называли более десятка фамилий, и некоторые специалисты подтвердили, что с ними связывались из Казахстана. Но до конкретных ходов дело не дошло и случился неожиданный поворот событий. Вместо россиянина или другого иностранца выбрали тренера из системы клуба - казахстанца Юрия Михайлиса. Он больше десяти лет проработал в системе клуба, а сейчас пошел на повышение.



Вроде бы ничего удивительного. Рабочий момент. Практически как каждый сезон. Если бы это не превратилось в самую настоящую викторину. Клуб не называл имена, а назначение обрастало слухами. Чемпионы мира, победители Олимпиад и обладатели Кубка Гагарина - все они упоминались как новые наставники столичного клуба. Но никого из них в Казахстан не заманили. Две возможные причины - ограниченный бюджет по контракту и нестабильная эпидемиологическая ситуация. Может быть, было и что-то еще.

Но этим решением "Барыс" расставил приоритеты: команда с относительно недорогим тренером будет искать только точечное усиление. Причем определены были только две "слабые" позиции - фланговый нападающий и вратарь. В остальном решили переподписать проверенных исполнителей. Пришли Йони Ортио с Мэттом Фрэттином, а контракты продлили Линус Виделль, Никита Михайлис и Роман Старченко.

Вторым серьезным испытанием, а в нашем случае - этапом конкурса, стала подготовка к сезону. Хоккеисты попали в ситуацию, как в НХЛ, где ты практически с первого тренировочного занятия должен доказать, что готов выйти на лед. В клубе ведь одни профессионалы. Да, вмешалась пандемия коронавируса, которая могла завершить для "Барыса" сезон, еще толком не стартовавший. Казахстанский клуб мог проводить домашние матчи в России, но в последний момент разрешили играть в Нур-Султане.

Еще один успех. В команде все ключевые позиции были заняты. Полная идиллия. Ситуация не отличалась от обычной: много легионеров, но есть и казахстанцы. Одни играют, другие - работают. Но не все так просто. Как оказалось впоследствии, клубу нужна была еще пара игроков, но эта проблема обнажилась только после первых официальных встреч в КХЛ. За бодрым стартом и упорной борьбой за очки оказалось незамеченным, что некоторым легионерам играть некомфортно.

Так "Барыс" вошел в стадию третьего этапа конкурса. Подытожим. В клубе есть перспективный тренер и набор неплохих исполнителей на каждую позицию, но нет результата. Казахстанский клуб, который стал уже девятым на "Востоке", обязан быть конкурентным бойцом даже в таких непростых условиях. А на деле "Барыс" отбирает очки у аутсайдеров и практически безвозмездно раздает их вышестоящим командам. Вроде бы упирается, но все равно проигрывает.

И тут "всплыла" драка, как всем известный эпизод с Артемом Дзюбой. С одной стороны, - неприлично, а с другой - в каждой команде такое могло произойти. Подумаешь, хоккеисты подрались, ведь на лед выходят настоящие мужчины. Не понравилась только позиция клуба, который, мягко говоря, провалил этот момент, когда не признал конфликт сразу. Теперь одна загадка - как поступят с участниками "поединка", ведь выгнать кого-то одного будет несправедливо, а на тормозах спустить уже не получится.

Со всем этим багажом проблем и конфликтов столичный клуб вывернул на экватор регулярного чемпионата КХЛ. Инцидент на тренировке может пойти как на пользу, так и наоборот - полностью развалить команду. Девятое место - это не приговор, но если в раздевалке не будет порядка, вряд ли можно будет подняться выше. Если "Барыс" продолжит так играть, то, может, лучше снимать реалити-шоу или сериал с "такими нормальными моментами" из жизни хоккеистов.



Все-таки разгадывать, кто кем будет недоволен, сегодня интереснее, чем констатировать очередной недонастрой игроков и слушать объяснение поражения. Или тренерский штаб Михайлиса, или кто-то другой в команде, ведь должен найтись мотиватор, который подберет ключи к игрокам. Иначе бывали у "Барыса" сезоны без плей-офф, будет и еще один. Проблемы уже не прикрыть легким недопониманием в коллективе.

Названы причины и виновник драки хоккеистов "Барыса" на тренировке

Добавим, что "Барыс" потерпел четвертое поражение в КХЛ, уступив в Уфе местному "Салавату Юлаеву". Михайлис обещал разобраться в нашумевшем конфликте игроков, а форвард столичного клуба Алихан Асетов отметился примечательным поступком. Следующий матч "Барыс" проведет завтра, 24 ноября, когда сыграет на выезде со СКА.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Реалити-шоу Михайлис Юрий Ортио Йони Фрэттин Мэтт Скабелка Андрей

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