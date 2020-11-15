"Паники нет, но реализация хромает". Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Динамо" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после поражения от минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об игровых проблемах, с которыми столкнулась его команда и не смогла преодолеть, передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб во второй раз в сезоне проиграл соперникам из Беларуси, а автором единственной шайбы в составе "Барыса" стал Якоб Лилья.
- Мы проиграли сегодня и борьбу, и движение. Было у нас и предостаточно большинства. Здорово сыграла команда соперников. Не позволяла ничего сделать. Скажем так. Не понравился мне настрой сегодня на игру. Третий период более-менее сыграли... Но так нужно играть все три периода. Сегодня не получилось, - считает Михайлис.
- После перерыва ваша команда не смогла забросить больше, чем две шайбы. Почему команда забуксовала? До перерыва команда много забрасывала.
- Не знаю. Мы создаем достаточно моментов голевых, но реализация хромает у нас. Мы над этим работаем и постоянно разговариваем с ребятами. Показываем, как лучше моменты использовать.
- Что вы записывали на листок бумаги, когда команда пропускала?
- Конечно. Где-то в позиционной атаке потеряли игрока. Чтобы потом видео посмотреть и разобрать наши ошибки. И не допускать такие ошибки.
- Насколько ситуация критическая? Наверное, сами видите, сколько критики от болельщиков.
- Я не считаю, что у нас какая-то критическая ситуация. Делаем выводы из поражений и двигаемся дальше. Может быть, мы не в лучшем состоянии физическом, но к этому нужно стремиться. Никакой паники нет.
- Вы ранее говорили, что Никита Михайлис еще не восстановился. Оцените его игру.
- По движению было лучше. И моменты были. Он был в игре.
"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ
Добавим, что следующие матчи "Барыс" снова проведет дома. Сначала казахстанцы встретятся с "Металлургом" (17 ноября), а затем - с "Авангардом" (19 ноября). Подопечные Михайлиса сохранили седьмое место на "Востоке" с 24 очками.
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