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"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ

На этот раз крупно.

"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Новости спорта Хоккей КХЛ
5
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Динамо Мн 1:4

Голы: Козун, 10 (0:1); Козун, 12 (0:2); Шарангович, 32 (0:3); Лилья, 47 (1:3); Воронин, 57 (1:4)

Турнирная таблица

"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу у хозяев забросил Якоб Лилья (48-я). У победителей дублем отметился Брэндон Козун (11-я, 13-я), также забили Егор Шарангович (33-я) и Кирилл Воронин (58-я).

"Барыс" с 24 очками (22 игры) остался на седьмом месте в Восточной конференции, а "Динамо" набрало 30 баллов (25 игр) и поднялось на четвертую строчку "Запада". Для минской команды это третья подряд победа. При этом "Барыс" проиграл минскому "Динамо" на своем льду впервые с января 2014 года.

Напомним, первая игра в этом сезоне между командами состоялась 5 сентября в Минске - тогда "Динамо" одержало победу в овертайме со счетом 5:4.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Динамо Минск КХЛ

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