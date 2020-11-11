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Ожидаемый провал. Как Михайлис "подставил" вратаря под обстрел новой команды Скабелки в КХЛ

Опытнейший голкипер провел один из худших матчей в Лиге.

Ожидаемый провал. Как Михайлис "подставил" вратаря под обстрел новой команды Скабелки в КХЛ
Фото: ХК "Локомотив"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Голкипер сборной Казахстана и "Барыса" Хенрик Карлссон вышел на лед после месячного отсутствия и в матче с "Локомотивом" Андрея Скабелки пропустил шесть шайб. Это не худший результат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) для 36-летнего вратаря, но у него особые отношения с ярославской командой. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб Юрия Михайлиса мог выпустить Карлссона в одной из двух предыдущих игр, ведь голкипер попадал в заявку на игру, но решил вернуть его в матче с одним из лидеров КХЛ. За 34 минуты 36-летний вратарь пропустил шесть шайб (отразил 19 бросков из 25). Процент отраженных бросков - 76, а коэффициент надежности - 10,65.


Провал? В январе этого года СКА забил Карлссону четыре гола (отразил семь бросков из 11) за один период (63,6 процента и 12). В декабре прошлого года тот же СКА отправил три шайбы после семи бросков, затратив на это около 12 минут (57,1 процента и 15,77). 17 минут потребовалось "Амуру", чтобы забить Карлссону три шайбы после семи бросков (57,1 процента и 11,15).



Что касается "Локомотива", то в ноябре 2017 года уроженца Швеции заменили после 15 стартовых минут игры. Он пропустил три гола после 11 бросков, отразив 70 процентов бросков (коэффициент надежности - 12,46). Еще раньше, в декабре 2016-го, в Ярославле Карлссон пропустил три гола после десяти бросков за восемь минут: процент отражения бросков 70, но коэффициент надежности хуже - 24,16.

"Барыс" разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

Можно сделать вывод, что тренерский штаб ошибся, когда выпустил 36-летнего голкипера на матч с командой, которая не замечает его в воротах. Очередная встреча с "Локомотивом" хоть и не вошла в топ-3 провальных игр голкипера за "Барыс" (по статистике), но подтвердила его уязвимость. Шесть шайб Карлссон пропускал и прежде, но вряд ли они были так необязательны.

В матче с "Нефтехимиком", который "Барыс" проведет завтра, 12 ноября, в ворота, скорее всего, вернется Йони Ортио. После 20 игр "Барыс" с 22 очками сохраняет седьмую позицию на "Востоке", а "Нефтехимик" идет там же 11-м с 16-ю баллами.

Фото: ХК "Динамо" Рига©

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Локомотив ХК СКА ХК Скабелка Андрей

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