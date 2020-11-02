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"Такие легионеры обязаны выпрыгивать из штанов". Как хоккеист "Барыса" заочно поссорился с российским журналистом

Конфликт мог произойти из-за неправильного перевода слов.

"Такие легионеры обязаны выпрыгивать из штанов". Как хоккеист "Барыса" заочно поссорился с российским журналистом
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский форвард Мэтт Фрэттин забил первый гол за "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после заочного "конфликта" с российским журналистом Алексеем Шевченко. Подробнее о противостоянии, где стороны столкнулись из-за "кривого" перевода - в материале корреспондента Vesti.kz.

Инцидент стартовал с видеоматериала Шевченко, где он высказался о главном тренере и легионерах столичного клуба. Журналист считает, что серия поражений "Барыса" ожидалась, но наставника-дебютанта он обвинить в этом не может.


"Что я думаю об игре "Барыса"? Понятно, что команда, совершив небольшой подвиг после выхода с карантина, потом подсела. Был  матч переломный с "Йокеритом", когда 4:0 не удержали. Потом проиграли "Ак Барсу". Но, несмотря на все эти проблемы, предъявлять какие-то серьезные претензии Юрию Михайлису рука не поднимается, - рассказал Шевченко в очередном выпуске проекта "Держи Передачу".



Другое отношение у него к приглашенным легионерам. Хоккеисты, считает Шевченко, должны быть счастливы, что им предоставляют возможность стабильно зарабатывать. Но их игра вызывает вопросы, которыми должен задаваться Михайлис.

"А вот у него (у Михайлиса - прим. Vesti.kz) справедливые вопросы к Фрэттину, очень справедливые. Понятно, что у казахов другое отношение к легионерам. Но мне кажется, что такие легионеры обязаны выпрыгивать из штанов. Они сейчас в таком положении... Они нашли работу и хорошие получают деньги. Некоторые хоккеисты вообще никаких денег не получают".

Возможно, что Фрэттин попал "под обстрел", потому что должен был часто забивать за "Барыс", ведь для этого его и приглашали, а он отметился со старта турнира только одной шайбой. Не забудем, что в прошлом сезоне нападающий перебрался в казанский "Ак Барс", но ведущей фигурой там не стал, хотя и получил дорогой контракт.



В число критикуемых попал не только 32-летний канадский форвард, но и Линус Виделль, Якоб Лилья и Кертис Волк. Шевченко отметил их нестабильность. В то же время здорово могут сыграть Джесси Блэкером с Дарреном Дицем, а вот от Никиты Михайлиса журналист ждет нового всплеска в игре. Констатируя все, россиянин заметил, что "Барыс" больше радует, чем огорчает. На ответ вызвали только Фрэттина.

"Впервые слышу об этом. Никто мне этого не говорил, но ничего страшного, главное за спиной больше нет обезьяны (снял голевую засуху - прим. Vesti.kz)! Журналисты никогда не играли в хоккей, верно? Хоккей - не журналистика. Я не говорю им, как писать, так, может быть, они не будут говорить людям, как нужно играть в хоккей? Мы постоянно разговариваем. И это хорошо", - ответил канадец на sports.ru, когда его спросили о критическом высказывании.

Ответный выпад пришелся не по душе Шевченко, ведь журналист считает, что его слова неправильно донесли до игрока. Он обратил внимание на то, что не учит хоккеиста играть, а высказался об отношении к делу со стороны приглашенных иностранных игроков.

"Я критиковал отношение Фрэттина, Виделля, Лильи, Волка к работе. У меня не было поучительных советов, типа ты должен играть в закат, откат, "зонтиком" и у борта отдавай всегда назад, а не вперед. Не было такого. Фрэттину перевели так, словно я его учу этим вещам. И он начал там: "Я не учу журналистов..." Да ты вообще сиди в своем Казахстане, деньги получай. Мне по барабану, сколько казахских денег тебе заплатят", - подытожил Шевченко.



Журналист считает, что в таких условиях, когда в мире кризис, хоккеисты-легионеры не имеют право на провальные матчи. Возможно, что адресаты услышали послание. Во всяком случае Фрэттин забил первый гол, а "Барыс" прервал серию поражений. Следующие два-три матча могут приблизить казахстанский клуб к топ-8 на "Востоке". 

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Добавим, что следующий матч "Барыс" в КХЛ проведет уже завтра, 3 ноября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Команда из Латвии занимает последнее место на "Западе" с семью очками. Что касается "Барыса", то подопечные Михайлиса обосновались на десятой строчке на "Востоке".

Еще одним новичком столичного клуба стал канадский защитник Диллон Хетерингтон, который может посостязаться в результативности с Дицем. Ранее "Барыс" объявил об однолетнем контракте с центральным нападающим Филом Вароном.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт Диц Даррен Михайлис Никита Михайлис Юрий

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