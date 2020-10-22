Сумасшедший камбэк, который убил "Барыс". Как команда Михайлиса развалилась в матче с "Йокеритом" в КХЛ

Казахстанский "Барыс"
сыграл еще один матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), исход которого сложно объяснить - выигрывал с разницей в четыре шайбы, но в итоге проиграл. О 15 провальных минутах команды Юрия Михайлиса
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
По ходу матча с "Йокеритом" столичный клуб готовился к первой крупной победе в новом сезоне, а затем растерял все преимущество. Ключевой фигурой отрезка стал Алихан Асетов
. Агрессивный форвард организовал сначала голы в ворота соперника, был удален, а потом выслушал критику от своего тренера.
"Был момент, когда Алихан должен был шайбу выводить. Она пришла к нему, и он должен был вывести ее в среднюю зону. И он должен был блокировать бросок от защитника", - прокомментировал свои негативные эмоции Михайлис.
Тренер говорит о моменте с голевым броском Микко Лехтонена
, который сравнял счет в матче (4:4) и перевел
встречу в овертайм. Нападающий не спас команду в матче, где "Барыс" заблокировал 22 броска (десять - в третьем периоде), но выиграть не смог.
Но матч проиграли не из-за "96-го" номера. "Барыс" был переигран. "Йокерит" весь матч больше контролировал шайбу (в среднем по семь минут за период), а в третьем периоде просто нокаутировал оппонента - восемь минут с шайбой против трех у "Барыса".
В атаке финские хоккеисты в заключительной 20-минутке провели почти пять минут против 58 секунд "Барыса". Кто тут доминировал? Казахстанская команда успела за этот короткий временной отрезок бросить пять раз и забить два гола. Соперники с 12 попыток отметились четырьмя шайбами.
"Я не могу подобрать слова. Мы хорошо играли первые 45 минут. А в последние 15 минут мы упустили матч, который должны были выиграть", - точнее Якоба Лильи
и не скажешь. "Барыс" мог победить, он ведь лучше использовал свои шансы - наказывал соперника за ошибки.
Наглядный гол от "Барыса" без позиционной атаки. Как сказал комментатор матча, гениальное - просто. "Йокерит", наоборот, контролировал шайбу в чужой зоне, изматывал соперника и, скорее всего, просто добился своего.
Главный тренер "шутов" Лаури Марьямяки
говорил после матча о чудесах и невероятном камбэке. Он признался, что с 0:4 сложно отыграться с той игрой, которую показывали его подопечные, но рассказал, что призывал их собраться и дать бой.
"Это было невероятно, - констатировал Марьямяки. - Мы не очень хорошо начали, но первый гол, который мы забили, дал нам энергию. В перерыве я попросил ребят найти в себе силы, ведь это последняя игра нашего выезда. И ребятам это удалось".
"Йокерит" побеждает. Сумасшедший камбэк. 4:0 к 44-й минуте и 4:5 в овертайме сгореть. Это же надо так умудриться. Отдать у себя дома эту игру. Это просто фантастика", - прокомментировал финальную атаку финской команды комментатор матча телеканала КХЛ.
"Барыс" сыграл пассивно и был наказан. Инициатива отошла к сопернику, ведь ему нужны были голы, а выйти в еще одну контратаку уже не было возможности. Не помог и тайм-аут. От "Барыса" уже ничего не зависело.
"Мы отошли от плана, поэтому пропустили эти голы, - считает Аркадий Шестаков
. - В последние минуты они хорошо наседали на ворота и бросали хорошие броски. Все броски, конечно, не удается поймать на себя. Поэтому некоторые шайбы доходили до ворот. Очень тяжело вратарю было - перед ним было много игроков. Трафик большой. Ну и они хорошо попадают".
Обе команды донесли до ворот соперников по 28 бросков и забили равное количество шайб в основное время. Может быть, если бы обмен голами шел все 60 минут, то мы говорили бы не о провале и камбэке, а о заработанном балле с одной из сильнейших команд Западной конференции.
"Барыс" виноват в том, что не выиграл матч с большим преимуществом в счете. Не хватило опыта и фарта, но все игры выиграть невозможно. Казахстанская команда вернулась в зону плей-офф на несколько часов, а сейчас снова девятая, уступая "Амуру" по дополнительным показателям позицию в топ-8.
"Барыс" еще раз показал, что не разучился разваливаться за несколько минут, но время на исправление ошибок еще есть. Все не так плохо. Есть победы, есть очки. Есть игра. "Барыс" может выйти в плей-офф. Просто проиграна игра, которую невозможно было проиграть.
"Будем разбираться". Тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Йокерита" в КХЛ
Добавим, что казахстанский клуб "Барыс" после поражения от "Йокерита" сыграет еще один матч на своей площадке - завтра, 23 октября, примет казанский "Ак Барс". Российский клуб, как и "Барыс", проиграл
прошедший матч.
Состав "Барыса" пополнился
еще одним защитником, а перед поражением в матче с "Йокеритом" Михайлис рассказал
о прогрессе голкипера Йони Ортио
.
"Барыс" проиграл "Йокериту" в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0
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