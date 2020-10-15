Он может остановить "Ак Барс", или тайное оружие "Барыса" против обладателя Кубка Гагарина

Казахстанский нападающий Роман Старченко забил шесть голов за "Барыс" в противостоянии с "Ак Барсом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и претендует на позицию лучшего снайпера. О роли одного из лидеров столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.
Голы Старченко, забитые "Ак Барсу" в КХЛ:
34-летний форвард начал с казахстанской командой 13-й сезон в Лиге, а в серии с "Ак Барсом" в клубной гонке уступает только Брэндону Боченски (7+7). На счету Старченко шесть голов и шесть передач. Впервые он отличился почти десять лет назад.
1) 28 февраля 2011 года. Гол в меньшинстве в проигранном домашнем матче плей-офф (2:4);
2. 13 сентября 2012 года. Гол в равных составах в проигранном домашнем матче регулярного чемпионата (1:3);
3. 28 января 2013 года. Гол в большинстве в выигранном гостевом матче регулярного чемпионата (4:2) и голевая передача;
4. 10 сентября 2015 года. Гол в большинстве в выигранном домашнем матче регулярного чемпионата (3:1) и голевая передача;
5. 16 февраля 2016 года. Гол в равных составах в проигранном гостевом матче регулярного чемпионата (2:5);
6. 16 сентября 2018 года. Гол в равных составах в выигранном домашнем матче регулярного чемпионата (4:3 Б) и голевая передача.
Таким образом, если Старченко к голу добавляет результативную передачу, то "Барыс" непременно выигрывает. В стартовавшем чемпионате казахстанский форвард уже набрал шесть (3+3) очков и играет в первой атакующей тройке вместе с Линусом Виделлем
(1+7) и Мэттом Фрэттином
(0+3).
С учетом не очень стабильной игры "Ак Барса" в последних матчах, а также "взрывов" от "Барыса", команда Старченко вполне может навязать борьбу фавориту. А если игроки-обладатели Кубка Гагарина упустят "48-го" номера, то обязательно потеряют очки во встрече.
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Добавим, что игра "Барыса" с "Ак Барсом" пройдет в пятницу, 16 октября. Перед очной встречей российская команда входит в тройку лидеров конференции вместе с "Авангардом" и "Автомобилистом" (у всех по 25 очков), а "Барыс" делит восьмое-девятое места с "Сибирью" (по 13 очков).
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