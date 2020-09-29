Шутка или обман. Почему "Барыс" решил "примазаться" к победе в Кубке Стэнли

Казахстанский клуб "Барыс" поздравил двух победителей Кубка Стэнли из "Тампа-Бэй Лайтнинг", призвав игроков не забывать о том, откуда они вышли. Но имеют ли отношение команда из Нур-Султана к прогрессу Виктора Хедмана с Райаном Макдоной? Некоторые моменты их сотрудничества и более яркие примеры роста - в материале корреспондента Vesti.kz.
Начнем с того, что у нас есть несколько причин усомниться в искренности "Барыса", ведь в Казахстане новые обладатели Кубка Стэнли приезжали в 2012 году, как молодые, но уже сформировавшиеся игроки, и вряд ли командировка была определяющей для них.
"Великое достижение Хедмана и Макдоны - победа в Кубке Стэнли-2020 вместе с "Тампой". Поздравляем! Никогда не забывайте, откуда вы пришли", - отмечает
в твиттере "Барыс", намекая на свою причастность к событию.
Так ли это? Спорно. Во-первых, оба защитника до казахстанского клуба уже играли в НХЛ. Макдона через сезон после "Барыса" стал капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс", а в Хедман - звездой Лиги. Позже со сборной Швеции лидер "Тампы" выиграл чемпионат мира, а в НХЛ стал лучшим защитником.
Во-вторых, на двоих легионеры сыграли около 30 матчей за "Барыс", а это вряд ли сыграло определяющую роль в их формировании. Да, Хедман стал открытием турнира, набрав 22 (1+21) очка, но это скорее исключение. Результат Макдоны заметно поскромнее - три голевые передачи.
Таким образом, "Барыс" не назовешь первым серьезным клубом для молодых защитников, ведь оба поиграли в турнире рангом повыше, и "выходцами" их не назовешь. Оба планомерно росли, а сейчас выиграли главный клубный приз в хоккее. Вряд ли они помогли "Барысу" хоть когда-нибудь выйти в финал Кубка Гагарина.
Скорее всего, в казахстанской команде решили пошутить
, ведь их вклад в чемпионский титул бывший игроков лишь косвенный. Или даже несущественный. В тоже время "Барыс" умеет зажигать звезд. Вернее сказать, выводить хороших игроков на заметные роли и большие контракты. Так было с Константином Глазачевым
, Кевином Даллмэном
, Найджелом Доусом
и многими другими.
Сейчас это Даррен Диц
или Никита Михайлис
. Будем надеяться, что кто-то из них или воспитанников клуба реально в будущем поборется за Кубок Стэнли, или хотя Кубок Гагарина. А мы забудем эту неумелую шутку. Или намеренную ошибку. "Барыс" может превратиться в клуб, который помогает не только легионерам, но и в промышленных масштабах выращивает казахстанских звезд. Мы ждем этого.
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Напомним, ранее в "Барысе" подтвердили
о выходе команды из временной изоляции, связанной с COVID-19. В тоже время 14 игроков основного состава помещены
в список травмированных на сайте КХЛ, а на 4 октября намеченный календарный матч Лиги со СКА из Санкт-Петербурга. В клубе разъяснили ситуацию с игроками.
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