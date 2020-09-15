Департамент судейства КХЛ сделал заявление по матчу "Барыс" - ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разъяснил эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между казахстанским "Барысом"
и московским ЦСКА
.
Эпизод случился в самом конце первого периода, когда нападающий армейцев Максим Сорокин забросил шайбу в ворота соперника, но взятие ворот было отменено.
"На 20-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды ЦСКА Максимом Соркиным, главный судья инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот до или после окончания времени периода. В результате видеопросмотра определено: шайба пересекла линию ворот после окончания времени периода. Нет гола", - говорится на официальном сайте КХЛ.
Сам матч завершился
победой ЦСКА в серии буллитов (основное время завершилось вничью - 1:1). Таким образом, "Барыс" во второй раз в сезоне уступил армейцам - 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1.
Следующий матч "Барыс" также проведет дома - 18 сентября примет рижское "Динамо".
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