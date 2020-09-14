"Без трех легионеров снова упустил победу". КХЛ - о втором поражении "Барыса" от ЦСКА

КХЛ
в обзоре игрового дня на своем официальном сайте
отметила тот фактор, что "Барыс"
проиграл ЦСКА
домашний матч в основном из-за отсутствия своих трех легионеров.
"Армейцы" вырвали
победу в серии буллитов - 2:1. Это был второй матч команд в новом сезоне, первый прошел 7 сентября в Москве, где успех также праздновали
хоккеисты российского клуба - 3:1.
"Хозяева, в предыдущей встрече не удержавшие перевес в две шайбы и уступившие в овертайме московскому "Динамо", против ЦСКА вышли в изрядно ослабленном составе. Небольшое повреждение получил капитан и ведущий защитник Даррен Диц, вне заявки остались также Джесси Блэкер и Якоб Лилья. Перемешанными оказались почти все игровые сочетания, неизменной осталась лишь первая тройка. А место в воротах занял не игравший с 3 сентября Хенрик Карлссон.
Ряды ЦСКА пополнил Богдан Киселевич, дебютировавший в нынешнем сезоне, в четвертую четверку нападающих вернулся Александр Попов, а в ворота - Александр Шарыченков.
Карлссону в первом периоде пришлось трудиться гораздо больше, чем Шарыченкову, второго при этом однажды выручила перекладина после броска Линуса Виделля. Игровое преимущество гостей тем не менее на табло никак не отразилось. Очень близок к тому, чтобы открыть счет, был Максим Соркин, но ему чуть-чуть не хватило времени: шайба-то в ворота попала, но видеопросмотр определил, что произошло это мгновением позже сирены на перерыв.
Если в первом периоде соперники правила не нарушали, то во втором пошли удаления, причем строго по очереди. Хозяева поиграли в большинстве два раза, гости - два с половиной (их третий раз пришелся на концовку второго отрезка и начало третьего), но гол был забит только один. Сделал это Никита Михайлис. Вообще же "армейцы" атаковали снова почаще, но "барсы" - значительно острее. Незадолго до гола Михайлиса могли отличиться Виделль с Мэттью Фрэттином, первый промахнулся каким-то чудом, второму же, как и ранее Виделлю, помешала перекладина.
Матч достаточно спокойно катился к завершению, но, как и два дня назад, удержать победу "барсы" не сумели. За две с половиной минуты до сирены опытнейший Попов сравнял счет хитрым броском в ближний угол. Вслед за этим заработал штраф Киселевич, так что овертайм хозяева начали в большинстве. Немного заставил москвичей понервничать Роман Старченко, но в целом отбились они без особых проблем.
Весь овертайм прошел без единой остановки игры, и успеха ни той, ни другой стороне не принес.
Вели "барсы" и в серии бросков после трех попыток. Но следующие три не реализовали, тогда как Андрей Локтионов и Константин Окулов были точны", - говорится в тексте.
После этой игры "Барыс" с семью очками расположился на шестом месте на "Востоке", в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.
Ранее матч прокомментировали тренеры команд. Юрий Михайлис считает
, что "Барыс" больше заслуживал победы, а Игорь Никитин отметил
везение ЦСКА.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса также проведет на своей площадке - против рижского "Динамо" 18 сентября.
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